شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يتراجع مع زيادة الجدل الانتخابي في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تويتر" خلال تعاملات الأربعاء في ظل تزايد الجدل واحتدام النقاشات والأجواء الانتخابية بالولايات الممتحدة قبيل السباق الرئاسي المرتقب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



وزاد زخم التغريدات التي نشرها الساسة والمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الآونة الأخيرة.



ويخشى مراقبون من تأثر سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية بحملات إعلانية موجهة من جهات خارجية أو دول معادية تريد توجيه الناخبين في البلاد نحو مرشح بعينه.

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ومن الجدير بالذكر أن "تويتر" و"فيسبوك" أيضاً كانتا ولا تزالا تحت مرمى النيران وسهام الانتقادات بسبب تورط الشركتين في السماح بالمحتوى والمنشورات المضللة والموجهة والتي يرى أمريكيون أنهما كانتا السبب في فوز الرئيس "ترامب" في انتخابات 2016.



وعلى أثر ذلك، اتخذت "تويتر" وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي حزمة من الإجراءات التي يمكن بواسطتها تقليل المحتوى المضلل واستهداف الحملات الموجهة.



وفي ختام جلسة الأربعاء، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 1.6 إلى 34.6 دولار، وسجل السهم أعلى سعر خلال التعاملات عند 35.8 دولار بينما سجل أقل سعر عند 34.4 دولار.