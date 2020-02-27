شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تتراجع بنسبة 2% مع صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء متأثرةً بعزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة وضغوط ارتفاع العملة الأمريكية بالتزامن مع مراقبة التطورات حول "كورونا".



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن "كورونا" لم يتحول إلى وباء بعد، لكن الوضع لا يزال مقلقا للغاية في ظل انتشاره في عدد من دول العالم.

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هذا، وقد أعلنت سويسرا والنمسا واليونان ظهور أول حالات إصابة بالفيروس، كما زادت الحالات في إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والبحرين والكويت وقبل كل ذلك في الصين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 2% أو ما يعادل 35.7 سنت إلى 17..834 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.17 دولار بينما سجل أقل سعر عند 17.745 دولار.