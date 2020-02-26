شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز 500 يهبط لجلسة خامسة تحت وطأة مخاوف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة الخامسة على التوالي في معاملات متقلبة اليوم الأربعاء مع تفاعل المستثمرين حيال أحدث أخبار انتشار فيروس كورونا ومحاولتهم تقدير التداعيات الاقتصادية. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 122.21 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 26959.15 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 11.69 نقطة أو 0.37 بالمئة ليسجل 3116.52 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 15.16 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 8980.78 نقطة.

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