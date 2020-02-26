شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوياته في أكثر من عام مع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.43 دولار للبرميل، منخفضا 1.52 دولار بما يعادل 2.77 بالمئة، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 48.73 دولار للبرميل، بتراجع 1.17 دولار أو 2.34 بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل كلا الخامين أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2019، مع تهاوي برنت إلى 53.03 دولار للبرميل، وانخفاض غرب تكساس إلى 48.30 دولار. اقتدى النفط بخسائر الأسهم بعد تقارير عن وضع 83 شخصا في نيويورك تحت الملاحظة نظرا لاحتمال تعرضعهم للفيروس.
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