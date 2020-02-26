الاقتصاد

النفط يهبط لأدنى مستوياته في أكثر من عام مع انتشار كورونا

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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن مئات حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط مما أشعل المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة، فضلا عن بواعث القلق من انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة.

تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.43 دولار للبرميل، منخفضا 1.52 دولار بما يعادل 2.77 بالمئة، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 48.73 دولار للبرميل، بتراجع 1.17 دولار أو 2.34 بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل كلا الخامين أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2019، مع تهاوي برنت إلى 53.03 دولار للبرميل، وانخفاض غرب تكساس إلى 48.30 دولار. اقتدى النفط بخسائر الأسهم بعد تقارير عن وضع 83 شخصا في نيويورك تحت الملاحظة نظرا لاحتمال تعرضعهم للفيروس.

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