شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يدعو رجال الأعمال للاستثمار بمحطات تموين السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رجال الأعمال المصريين للاستثمار في إنشاء محطات تموين السفن مزودة بالغاز الطبيعي فى المحافظة، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل وصول إنتاج حقل ظهر من الغاز إلى 3 مليارات متر مكعب يوميا بالشبكة القومية خلال شهر مارس المقبل.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تعد أحد أهم افرع قاطرة التنمية بمصر،فهي محافظة واعدة وتقع على مساحة 1345 كيلو متر مربع وعدد سكانها لايتجاوز المليون نسمة، منوها الى أن اكثر من 60 % من سكانها من الشباب .

وأضاف أن المحافظة بها مينائي غرب وشرق بورسعيد بالإضافة الى أن بها أكبر منطقة حرة لوجستية يتم تنفيذها على مساحة 30 كليو مترمربع، فضلا عن أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 63 كليومتر بشرق بورسعيد بالاضافة الى المنطقة الحرة في غرب بورسعيد ،منوها إلى أن المحافظة بها اكبر شبكة طرق في مصر وبها 4 محاور رئيسية.

وتوقع الغضبان أن تصبح محافظة بورسعيد بعد 3 سنوات من أكبر المناطق اللوجستية والصناعية بشرق البحر المتوسط خاصة أنها بدأت التأهل لاستقبال الكيانات الاقتصادية الكبرى.

من جانبه قال عادل لمعي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال إن المنطقة الاقتصادية، هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري لوتم استغلاله بالشكل الأمثل.

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وأضاف أن قطاع النقل واللوجستيات يواجه العديد من التحديات سواء عالمية والتى تتمثل في تبطأ معدلات النمو العالمي فضلا عن وجود مشكلات في حركة السفن العالمية لافتا الى أن مايقرب من 55الف سفينة تجوب العالم الامر الذى سيؤثر على قطاع النقل فضلا عن منافسة الدول الاخرى .

وأَضاف أن أهم التحديات المحلية، تتمثل في تراجع ترتيب مصر بمؤشرات التجارة عبر الحدود والجمارك، الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود للعمل على تحسين مؤشرات مصر.

وطالب بضرورة وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات مع ضرورة التوسع في طرح شركات خدمات، مع التوسع مع تطوير المحطات وتجهزيها بالغاز الطبيعي.

كما طالب لمعي بوضع خطة لطرح الأراضي وتحديد التعريفات الخاصة،واعطاء مزيد من الحوافز والإعفاءات لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب

من جانبه قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الجمعية تحرص من خلال اللجان التخصصية التابعة لها تعمل على الترويج للاستثمار في كافة المشروعات القومية التى تتبنها الدولة المصرية.