أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-2-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-2-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.888 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 12 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، جى بى اوتو، بنك قناة السويس، العربية لمنتجات الألبان، الإسماعيلية مصر للدواجن، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.888 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.888 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 177.3 مليون ورقة مالية بقيمة 562.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.01%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.41%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 783.2 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 15010 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4948 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 608 نقطة.

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وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

جى بى أوتوأعلنت شركة جى بى أوتو، عن وقف تمثيلها لعلامة هيونداى بالعراق، وذلك بعد قرار الشركة الأم تغيير استراتيجيتها فى السوق العراقى لتبنى نموذج الموزع المتعدد، موضحة أنه خلال السنوات الأخيرة، تمكنت جى بى أوتو من تمثيل وتعزيز علامة هيونداى فى السوق العقارى، وبلغت الحصة السوقية 25% لعام 2019، وتطلب ذلك الأمر الكثير من النفقات وضخ رأس مال قوى واستثمارات وخبرات عالية. جى بى أوتوأعلنت شركة جى بى أوتو، عن وقف تمثيلها لعلامة هيونداى بالعراق، وذلك بعد قرار الشركة الأم تغيير استراتيجيتها فى السوق العراقى لتبنى نموذج الموزع المتعدد، موضحة أنه خلال السنوات الأخيرة، تمكنت جى بى أوتو من تمثيل وتعزيز علامة هيونداى فى السوق العقارى، وبلغت الحصة السوقية 25% لعام 2019، وتطلب ذلك الأمر الكثير من النفقات وضخ رأس مال قوى واستثمارات وخبرات عالية.

وأضافت جى بى أوتو، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية، نظرا لأن أرباح نموذج الأعمال الجديد لن يكفى لتغطية تكلفة رأس المال، مشيرة إلى أن عمليات سيارات الركوب بالعراق كانت تحقق خسائر على مستوى صافى الربح عام 2015،2016،2017، وحققت أرباحا ضئيلة فى عامى 2018، 2019.

وتابعت أن الإدارة ستواصل عملياتها حتى تقوم ببيع جميع المخزون بالكامل، والتى قد تستمر حتى منتصف عام 2020، وفى غضون ذلك سوف تستمر فى استكشاف تمثيلات جديدة لماركات أخرى فى سيارات الركوب العراقية.

مجموعة طلعت مصطفىأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وجاءت كالتالى، أولا اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 13 نوفمبر، ثانيا اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى الجمهورية عن عام 2019. مجموعة طلعت مصطفىأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وجاءت كالتالى، أولا اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 13 نوفمبر، ثانيا اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى الجمهورية عن عام 2019.

وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن أبرز النتائج خلال عام 2019، هى تحقيق المجموعة إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 7%، وبلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.87 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 1.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 10%.

وتابعت أن المجموعة حققت صافى الربح المستقل دون نتائج أعمال الشركة التابعة عام 2019 حوالى 471 مليون جنيه مقارنة بحوالى 309 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 52%، كما بلغ رصيد الوحدات المباعة، ولم يتم تسليمها للعملاء تقريبا مبلغ وقدره 49.5 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر الزيادة فى المبيعات التى تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمنى خلال الفترة من 2020 حتى 2023.