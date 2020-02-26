شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء بضغطٍ من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل المخاوف في الأسواق العالمية بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي إلى أكثر من 78 ألف حالة بينما توفي أكثر من 2700 شخصاً.



وظهرت المزيد من الإصابات كما تم تسجيل وفيات في كل ممن كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وفرنسا وكشفت النمسا وسويسرا واليونان عن أولى حالات إصابة، كما ارتفعت في الكويت والبحرين وإيران.

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ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت لاحق اليوم بمشاركة خبراء من وكالات صحية في البلاد للحديث عن فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% إلى 1643.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1657.1 دولار وأقل سعر عند 1626.6 دولار.