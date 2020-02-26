شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع ترقب تصريحات "ترامب" حول "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب للتطورات بشأن "كورونا" بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول هذا المرض.



وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن الرئيس "ترامب" سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم بمشاركة خبراء في الرعاية الصحية للحديث عن أبعاد فيروس "كورونا" ومدى تأثيره وانتشاره.



ستأتي تصريحات "ترامب" عقب جلستين متتاليتين من الخسائر الحادة في سوق الأسهم الأمريكية في ردة فعل مباشرة على الهلع السائد لدى المستثمرين.

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وظهرت المزيد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الجزائر والبحرين والكويت كما سجلت فرنسا وإيطاليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية المزيد من الوفيات.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" يشكل خطورة وقلقا بالغا لكنه لم يتحول إغلى وباء بعد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.