شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو الانخفاض رغم زيادة دون التوقعات في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل استمرار القلق بشأن تفشي فيروس "كورونا"، وذلك على الرغم من صدور بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة التي سجلت زيادة دون التوقعات.



وأعلنت العديد من الدول حول العالم زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الأمر الذي ينذر بأضرار بالغة على النمو الاقتصادي العالمي.



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت اليوم ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بحوالي نصف مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتتفاعها بحوالي 2.8 مليون برميل.

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وتعد هذه البيانات أقل مما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس من ارتفاع في مخزون النفط بحوالي 1.3 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 49.08 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 50.4 دولار وأقل سعر عند 48.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2% إلى 53.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.4 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.