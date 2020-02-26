شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج أفراداً وشركات لبنانية على قوائم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وضمت القائمة يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطين بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضاً قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني. كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان.
وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم كبريطانيا والأرجنتين وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وبارغواي، حزب الله كمنظمة إرهابية.
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