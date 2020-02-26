شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين" تخالف بورصات الخليج وتصعد بجلسة اليوم..و"دبى" تخسر 4.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61% بضغوط هبوط قطاعات قيادية، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر للجلسة الرابعة على التوالى، كما تراجعت بورصة دبى بنسبة 1.96% ويخسر رأس المال السوقى 4.61 مليار درهم، فيما ارتفعت بورصة البحرين وحيدة مدفوعة بصعود قطاع الخدمات.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 47.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7711.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحاً 4.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7627.63 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% خاسراً 47.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7711.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحاً 4.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7627.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 157.3 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 161 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.31%، ثم قطاعى الاتصالات والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.08%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "اتحاد الخليج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.20%، ثم فيبكو بنسبة 7.16%، ثم الأصيل بنسبة 5.75%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 6.63%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 5.24%.

بورصة قطرراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.60% خاسرة 155.66 نقطة، لتغلق عند مستوى 9548.22 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها التأمين. بورصة قطرراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.60% خاسرة 155.66 نقطة، لتغلق عند مستوى 9548.22 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها التأمين.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 69.7 مليون سهم بقيمة 231.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 9184 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 34 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.85%، تلاه قطاعى الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%.

Advertisements بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.96% خاسرا 52.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.69 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبى الوطنى. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.96% خاسرا 52.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.69 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبى الوطنى.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 134 مليون سهم محققة ما قيمته 286.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2767 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.56%، فقطاع التأمين بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.3%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 4.55%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 7.14%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.6%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.6 مليون ورقة بقيمة 71.4 مليون درهم.

بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحا 1.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.30 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك التجارية. بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحا 1.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.30 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم بقيمة 732.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 40.36% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 6.20% مدفوعا بصعود سهم شركة سوليدرتى البحرين بنسبة 2.27%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.17% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.23%، عقارات السيف بنسبة 0.96%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.69% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.