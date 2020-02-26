شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يفتتح مستشفى «السعودي الألماني» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

-أمير الشرقية : القيادة حريصة على اسهام القطاع الخاص في التحول الصحي

- القطاع الخاص شريك في زيادة السعة السريرية ومواكبة الطلب على الخدمات الصحية

- ضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية والالتزام بمعايير الجودة والمحافظة عليها

- رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني: المستشفى جزءاً من مشروعٍ مدينة طبية متكاملة

واس- الدمام

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال الافتتاح، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتمكين القطاع الخاص من المشاركة والإسهام في تحقيق التحول الصحي، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن القطاع الخاص شريك في زيادة السعة السريرية ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية، والالتزام بمعايير الجودة والمحافظة عليها، وأن تكون جودة الخدمات مجالاً للتنافس بين المنشآت الصحية، وعلى تفعيل جانب المسؤولية المجتمعية، والشراكة مع الجهات المعنية بالشأن الصحي، وتفعيل الحملات التوعوية والوقائية، بوصفها جزءاً من رسالة القطاع الخاص تجاه المجتمع، متمنياً سموه للمجموعة التوفيق.

وكان سموه قد افتتح اليوم، مبنى العيادات بمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة، الذي يعد أول مرفق صحي للمجموعة بالشرقية.

وقد أزاح فور وصوله مقر المستشفى، الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح المستشفى، ثم تجول في المبنى، مستمعاً لشرحٍ عن الأجهزة الطبية، والخدمات المقدمة، ثم توجه سموه لمقر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.

وأعرب رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني مكارم صبحي بترجي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بافتتاح المستشفى، مبينا أن المستشفى الجديد في مدينة الدمام، يعد جزءاً من مشروعٍ مدينة بترجي الطبية، التي ستضم كلية طبية ومساكن ومستشفيات تخصصية.