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«برق» يصل الطائف وإيصال خدمة الكهرباء خلال 7 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة «برق» في محافظة الطائف، وبدء استقبال الطلبات الجديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام فقط عن طريق منصة بلدي.

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، في بيان أمس أن هذه الخدمة التي سبق أن أطلقتها قبل أيام قليلة في مناطق جازان ونجران والحدود الشمالية والجوف، تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء إلى المشتركين دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة.

وأسهمت نجاحات خدمة برق منذ بداية إطلاقها في مختلف المناطق، في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، علما بأن النجاح الذي حققته حتى الآن، أسهم في حصول المملكة على مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي يندرج في المؤشر العالمي للتنافسية الصادرة من مجموعة البنك الدولي.