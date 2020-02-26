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منصة «مقام» توفر 20% من أموال المواطنين في منصات الحجز العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن منصة الحجز المركزي (مقام) التي تعمل بنظام التوزيع العالمي SGDS لجمع ودمج السفر من مجموعة واسعة من مزودي الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الحج والعمرة، ستعمل على توفير 20% من أموال المواطنين التي تحصل عليها منصات الحجز العالمية، مبينا أن نظام التوزيع العالمي يعد الخامس دوليا والأول على مستوى الشرق الأوسط، ويعمل على ربط كل أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات للحجاح في منصة واحدة.

1.8 مليون تأشيرة

وقال وزير الحج في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للجودة في جدة أمس، إن منصة «المسار الالكتروني» تربط 52 نظاما وتتكامل مع 30 جهة حكومية وأهلية من داخل المملكة وخارجها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج، وتعمل هذه المنصة كعمود فقري لخدمات الحج والعمرة، حيث أصدرت تلك المنصة 1.8 مليون تأشيرة وشهدت 8 ملايين عملية، وتشتمل على خدمات أكثر من 700 شركة و6500 مزود خدمة، لافتا إلى أن إطلاق مبادرة (حج بلا حقيبة) يستهدف تقليص وقت إنهاء إجراءات الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتفويج أكبر عدد من الحجاج في أقل فترة ممكنة، مبينا أن المبادرة تستهدف نقل 600 ألف حقيبة وتقليص مدة الانتظار بنسبة 50% واستقبال 2000 رحلة دولية، من خلال خدمة 500 ألف حاج.

21 دقيقة لرحلة المشاعر

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وأوضح بنتن أن الوزارة أنشأت مركزا متخصصا في عمليات النقل يعمل على إدارة منظومة النقل، والذي يشكل حاليا 33% من المنظومة في موسم الحج بما يساهم في إتمام عمليات النقل والتصعيد في زمن قياسي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقليص وقت الرحلة في المشاعر إلى 21 دقيقة، لافتا إلى أن عدد الذين استفادوا من الخدمة 750 ألف حاج باستخدام 5200 حافلة.

27 مركزا لقطاع الأعمال

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة على خدمات الإسكان للحجاج بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الرضا عن خدمات الإسكان، مبينا أن جهود الوزارة تغطي أكثر من 470 ألف غرفة في 4 آلاف مبنى، مشيرا إلى افتتاح مراكز الخدمة الشاملة (عناية) لخدمة ضيوف الرحمن والتي تحتوي على أحدث التقنيات وأفضل الكوادر لتقديم الخدمات والمعلومات المباشرة كافة للحجاج، مبينا أن الوزارة استحدثت 11 مركزا لخدمة الأفراد و27 مركزا لقطاع الأعمال.

التأمين مقابل 100 ريال

وذكر أن مبادرة التأمين على الحجاج تتضمن علاج الحالات المرضية الطارئة، وكذلك حالات إلغاء وتأخر الرحلات ونقل الجثمان والديات وغيرها بما يوفر الطمأنينة، مبينا أن شركات التأمين الوطنية مشاركة في تقديم الخدمة، وتمنح تلك الخدمة مقابل ما لا يتجاوز 100 ريال للحاج الواحد.