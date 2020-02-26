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محتالون ماليون يستغلون أحداثا كبيرة بينها الرؤية واكتتاب أرامكو لاستدراج ضحاياهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

دعا مختص مصرفي إلى اتخاذ أقصى جانب الحذر من محاولات الاحتيال المالي بعد أن بات يأخذ أشكالا جديدة، حيث يكيف المحتالون أوضاعهم بحسب الظروف والمستجدات، لافتا إلى أن من يمارسون الاحتيال المالي يستخدمون عادة وسائل منها الرسائل والاتصالات المباشرة التي غرضها استدراج الناس وإيهامهم بوجود استثمارات معينة وعليها جوائز وعائدات، أو الدعوة للحصول على وكالات معينة، أو تقديم عروض لتبادل العملات.

وأوضح مدير برامج التوعية المصرفية بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبدالرحمن المطوع، أن المحتالين يستغلون الأحداث الاقتصادية الكبيرة مثل رؤية المملكة 2030، وطرح مخططات عقارية كبرى، لافتا إلى استغلال اكتتاب أرامكو السعودية بشكل لافت، حيث استدرجوا الناس إلى استثمارات وهمية غير تقليدية، للترويج لهذه العروض، التي تأخذ صفة العروض الخيالية.

الوصول للحسابات

وأشار المطوع في محاضرة بعنوان (الاحتيال المالي) نظمتها غرفة الشرقية امس بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إلى وسائل متعددة يستخدمها المحتالون هدفها واحد، وهو الوصول إلى مدخرات أو حسابات الأشخاص المستهدفين بالاحتيال، منوها إلى أن الإرساليات الكثيرة التي تتم عبر وسائل الاتصال المختلفة هي في الحقيقة المرحلة الأولى من الجرائم، التي ينفذها أشخاص من الداخل والخارج، وأغلبهم من الخارج، وفي حال تم الوصول إلى الحسابات والأموال، تأتي المرحلة الثانية لتكمل الجريمة الأولى وهي «غسيل» تلك المدخرات وإضفاء الشرعية عليها عبر الإيداع ثم التدوير مع الأموال النظيفة الأخرى، وكلاهما يدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

عصابات منظمة

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وأضاف أن الوسائل عديدة، منها ما يأخذ طابع الترويج لفرص استثمارية، وبعضها يأخذ طابع المحاماة وإعادة المال المسروق، وهذا يتم بحق أي شخص وقع في شراكهم واكتشف جريمتهم، في حين أنهم عصابة واحدة، تستغل ضعف ثقافة ووعي بعض الأشخاص.

الإبلاغ الفوري

وأكد المطوع على ضرورة عدم التجاوب مع مثل هذه العروض، وإبلاغ الجهات المعنية بوصول تلك الرسائل لاتخاذ اللازم قبل حدوث الجرم، وفي حال حدث الاحتيال فالمطلوب من المتضرر الإبلاغ الفوري عن الجريمة سواء إلى البنك أو التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة.

رقم موحد

وشدد على أن المملكة من الدول المستهدفة من قبل عصابات الاحتيال المالي، ولكن الذي يميزها أن الجهات المختصة جاهزة لمواجهة مثل هذه التيارات والتعامل معها قبل أن تقوم بجريمتها، لذلك تم توزيع الرقم الموحد المباشر للإبلاغ عن أي رسالة تحمل هذا المضمون (330330) .

عدم الإفصاح

وناشد الجميع بعدم التعامل مع الرسائل المشبوهة، وعدم الإفصاح عن المعلومات ذات الطبيعة السرية للحسابات البنكية، وفي حال رغب أي مواطن العمل في مجال الاستثمار المالي فإن الطرق واضحة أمامه، وليس بحاجة للتعاطي مع جهات أو أفراد ليس لديه أدنى معرفة بهم.