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القدية والبحر الأحمر وأمالا تطرح فرصا في منتدى المشاريع المستقبلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استعرضت 18 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة، أمس، مشاريعها في اليوم الأخير لمنتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، على مدار يومين.

ومن أبرز الجهات التي عرضت مشاريعها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، مشروع أمالا، هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وهدف المنتدى، الذي حضره 2000 مقاول ومهتم ومختص، إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

ويسهم المنتدى، في دعم التنمية في المملكة ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي، عبر 850 مشروعا بقيمة 600 مليار ريال، تعرضها 35 جهة حكومية وخاصة.

ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

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وشهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقد بين مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية الرائدة في مجالها، بهدف تعزيز التنمية في المملكة ودعم مسيرة التطوير في ظل رؤية المملكة 2030.

واشتملت قائمة التوقيعات على ثلاث مذكرات تفاهم بين الهيئة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، وبيان للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى توقيع عقد بين شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة

وجمعية ترميم.

وهدفت مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين، و»مشروعات»، إلى التعاون المشترك لدعم برامج إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، العمل على دعم وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تخدم الطرفين في عدد من المجالات، الربط الالكتروني وتبادل المعلومات، والتعاون في مجال التدريب والشهادات المهنية للعاملين في قطاع المقاولات، إضافة إلى الشراكة في العمل على مبادرات البيئة التنظيمية.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين الهيئة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، فقد نصت على تعزيز الشراكة في المجالات التوعوية والبحثية والثقافية والتطويرية، التعاون في تقديم البرامج والخدمات التدريبية، تبادل الزيارات بين ممثلي شركات المقاولات والمركز الوطني للمنشآت العائلية، تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات لما يخدم عملاء الطرفين، حضور الفعليات والمؤتمرات التي يقدمها الطرفان، وذلك لتعزيز الشراكة، والمشاركة في الدراسات والإحصاءات ذات العلاقة.

18 جهة تعرض مشاريعها: