شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على 4 شركات بقيمة 55 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وغرمت اللجنة، شركة أكتوبر فارما 25 ألف جنيه لمخالفتها أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركتى انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية ونايل سيتى للاستثمار 10 آلاف جنيه لكلا منهما لمخالفة الأولى أحكام المادة 30 و32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 و 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والثانية لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت اللجنة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، فيما قررت اللجنة التنبيه على مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية مستقبلاً.

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وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.