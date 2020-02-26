شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "العقارية السعودية" توقع عقداً لتصميم جسر بقيمة 356.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن توقيع إحدى شركاتها التابعة "العقارية السعودية للبنية التحتية"، عقداً بقيمة 356.283 مليون ريال، مع مسك الخيرية.

وأفادت العقارية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن التعاقد تم لتصميم وتنفيذ جسر للسيارات وأعمال الطرق والمرافق التابعة بالإضافة للأعمال الترابية المرتبطة بالمشروع، علماً بأن مدة المشروع 18 شهراً.

وقالت الشركة، إن الأثر المالي سينعكس على المشروع على مدار السنة المالية 2020 والربع الأول والثاني من 2021.

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وبحسب البيان، تعد شركة بنيه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنيه التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها. حيث تتخصص في أعمال الطرق، والجسور، والأنفاق، وإنشاء وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء وتمديد شبكات النقل وتوزيع الطاقة والكهرباء وشبكات الاتصالات، وإنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وشبكات الري وإحيائها، وإنشاء السدود، وتصنيع وبيع الخرسانة الجاهزة ومسبقة الصنع لأغراض أعمال البنية التحتية.

وجدير بالذكر أن العقارية السعودية حققت صافي أرباح بلغ 21.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 30.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض إيرادات النشاط الرئيسي للشركة بسبب انخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني، وارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع الاستراتيجي في الاستثمار في الشركات التابعة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 74.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 46.6%.