شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "وفرة الغذائية" المتراكمة ترتفع إلى 61% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 61% من رأس المال، بعد وصولها إلى 121.282 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن السبب الرئيسي لارتفاع الخسائر المتراكمة هو تسجيل خسائر تشغيلية بلغت 81.889 مليون ريال، بالإضافة إلى تسجيل مخصص تدني استثمارات بقيمة 17.050 مليون ريال، ومخصص خسائر ائتمانية بقيمة 9.2 مليون ريال، بالإضافة إلى مخصص ضمان قرض لشركة زميلة بقيمة 8.1 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح و المحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 58.49% وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية إضافة لارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 981.3 ألف ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 8.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.