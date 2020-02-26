شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 13 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا على أعلى مستوى في نحو ثلاثة عشر عاماً في الشهر الماضي.



وصعد مؤشر مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 7.9% إلى 764 ألف وحدة سكنية خلال الشهر الماضي، وهو المتسوى الأعلى منذ يوليو/تموز عام 2007.



وكشفت البيانات عن ارتفاع متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 14% إلى 248.2 ألف دولار خلال يناير/كانون الثاني مقارنة بنفس الشهر قبل عام.