شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بنحو 400 نقطة مع استمرار التركيز على "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء معوضة بعض الخسائر الحادة التي سجلتها في جلسة الأمس، وذلك رغم استمرار المخاوف المتصاعدة من فيروس "كورونا".



كان "الداو جونز" قد خسر في جلسة الإثنين 1031 نقطة بينما هبط أمس بنحو 880 نقطة، كما أغلق "ناسداك" التكنولوجي أدنى الحاجز النفسي تسعة آلاف نقطة.

Advertisements



يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية في ترقب للتطورات بشأن "كورونا" مع ظهور المزيد من حالات الإصابة في كل من إيطاليا واليابان وفرنسا وسويسرا والنمسا والبحرين والكويت.



كما ارتفع أيضا عدد الوفيات والإصابات في الصين وبدأت الشركات والحكومات تراجع تقييماتها للمخططات والتوقعات بشان الاقتصادات خلال الربع السنوي الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز"" بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش بنسبةة 1.5% (ما يعادل حوالي 400 نقطة) إلى 27470 نقطة، كما ارتتفع "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 165 نقطة) إلى 9120 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 55نقطة) إلى 3182 نقطة.