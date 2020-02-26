شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنصف مليون برميل إلى 443.3 مليون برميل بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.8 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.7 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، في حين انخفض مخزون المقطرات بحوالي 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليوون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون النفط بحوالي 1.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.