شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنصف مليون برميل إلى 443.3 مليون برميل بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.8 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.7 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، في حين انخفض مخزون المقطرات بحوالي 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليوون برميل.
وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون النفط بحوالي 1.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.