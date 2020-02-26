إعادة ترميم وتأهيل 30 منزلاً للأسر المحتاجة بالشرقية بتكلفة مليون و650 ألف ريال

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ منال الدوسري

من منطلق التكامل بين المنظمات غير الربحية ومنشئات القطاع الخاص ابرمت جمعية ترميم الخيرية اتفاقية شراكة مع شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة يوم الأربعاء 26 فبراير لإعادة ترميم وتأهيل 30 منزلاً من منازل الأسر المحتاجة والمتعففة ضمن فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية .

ومثل جمعية ترميم في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي وعن شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة رامي بن صالح التركي.

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وتشمل المبادرة مدن الأحساء وبقيق والخبر والدمام والقطيف والجبيل والخفجي وحفر الباطن وتمتد إلى صيانة منازل يسكنها اكثر من ٢٠٠ فرد ، وستخضع هذه الأسر خلال فترة الترميم لبرنامج تنموي تشارك فيه أكثر من 8 جمعيات و3 جهات متخصصة في التنمية الأسرية ويركز البرنامج على التوعية والتأهيل ووصولاً للتمكين .

وتوفر الاتفاقية أكثر من 200 فرصة تطوعية يتجاوز عدد ساعاتها 840 ساعة ، وتبلغ تكلفتها مليون وستمائة وخمسون ألف ريال كدعم من شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة والتي اطلقت هذه المبادرة ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية ومساهمتنا الوطنية في خدمة المجتمع .