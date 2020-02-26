شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح 3 شركات بالبورصة لزيادة رأس مالها المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح 3 شركات بغرض زيادة رأس المال وهى سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلى -أية.تي.ليس، النصر للأعمال المدنية، وذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وترفع شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات، رأس مالها المصدر من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم تمويلا من احتياطى علاوة الإصدار الظاهر بالقوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم مجانى لكل سهم أصلى، وترفع شركة التوفيق للتأجير التمويل رأس مالها المصدر من 234.400 مليون جنيه إلى 287.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 52.9 مليون جنيه، تمويلاً من رصيد أرباح العام بواقع 0.22 سهم لكل سهم أصلى وفقاً للمركز المالى فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما ترفع شركة النصر للأعمال المدنية، رأس مالها المصدر من 54.9 مليون جنيه إلى 73.2 مليون جنيه بزيادة قردها 18.3 مليون جنيه، تمويلاً من رصيد أرباح العام بواقع سهم واحد مجانى لكل ثلاثة أسهم أصلية وفقا للمركز المالى فى 31/12/2019.

Advertisements

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 11 مليار جنيه خلال 2019، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو.

ووزعت الشركات 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و215 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و264 مليون جنيه خلال سبتمبر، و2.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، و325 مليون جنيه خلال نوفمبر، و292 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من ديسمبر.