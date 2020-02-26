شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية: بورصة وول ستريت قد تكون أكبر ضحايا فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأربعاء، من أن بورصة وول ستريت معرضة لأن تكون أكبر ضحايا فيروس كورونا، مقارنة بمثيلاتها من أسواق الأسهم العالمية، وذلك نظرا لعمق وتشابك الروابط التجارية بين كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية ونظيرتها الصينية.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" سوف يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم حول فيروس "كورونا"، بمشاركة مسؤولين بالجهات الصحية المعنية؛ لتوضيح الصورة كاملة بشأن الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة.
يشار إلى أن البورصة الأمريكية عانت على مدار اليوميين الماضيين من خسائر حادة، متجهة لتسجيل أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس الماضي؛ وذلك تحت ضغط تزايد مخاوف المستثمرين من تحول كورونا لوباء عالمي في ظل سرعة انتشاره لدول خارج المنطقة الآسيوية خلال الفترة الأخيرة.
انخفضت الأسهم الأمريكية، الخميس الماضى، بقيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين ودول أخرى مما أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمى.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 130.79 نقطة أو ما يعادل 0.45% إلى 29217.24 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.15 نقطة أو 0.39% إلى 3373 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 66.22 نقطة أو 0.67% إلى 9750.97 نقطة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن 406 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و52 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 2718 والإصابات المؤكدة إلى 78190 حتى نهاية أمس.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن مقاطعة هوبى بوسط الصين (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد) سجلت 401 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس من إجمالي الإصابات المسجلة في شتى أنحاء الصين و52 وفاة هي جميع الوفيات الجديدة المسجلة.
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 439 حالة جديدة مشتبه بها أمس، فيما خرج 2422 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي من غادروا المستشفيات بعد شفائهم إلى 29775 شخصا، وأوضحت أنه تم تتبع 647406 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ما يزال 79108 أشخاص منهم تحت الملاحظة الطبية.وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 85 حالة إصابة مؤكدة من بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و31 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما خرج 18 مريضا في هونج كونج و7 مرضى في ماكاو و5 مرضى في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.
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