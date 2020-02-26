شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أدنى مستوى فى 13 شهرا قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليعمق من خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 13 شهرا ، بفعل تصاعد المخاوف حيال تفشي انتشار فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على النفط ،بالإضافة إلى بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 49.02$ الأدنى منذ 8 كانون الثاني/يناير 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 50.08$، وسجل أعلى مستوي عند 50.41$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.4% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،بفعل تصاعد مخاوف فيروس كورونا بعد تحذير أمريكي.

تتصاعد المخاوف حول تفشي انتشار الفيروس التاجي إلى المزيد من الدول فى أنحاء العالم ، فى ظل تفاقم الإصابات فى كوريا الجنوبية وإيطاليا ،وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل فى إيران إلى 16 حالية ،وهو أعلى معدل وفيات خارج الصين حتى الآن.

وفى الولايات المتحدة ،قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ،إنه يجب على الأمريكيين الاستعداد لمجابهة الانتشار المحتمل للفيروس الجديد ،خاصة بعد تزايد حالات الإصابة فى مزيد من البلدان حول العالم.

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وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" يوم الثلاثاء إن الوكالة قد خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لأدنى مستوى فى أكثر من عشر سنوات ،وأضاف أنه يمكن التخفيض أكثر من ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 شباط/فبراير،فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي،فى حين توقع الخبراء ارتفاع بنحو 2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 443.9 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.3 مليون برميل ، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 13.0 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.