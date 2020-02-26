شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،بعدما فقدت العملة الأمريكية جاذبيتها ، فى ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، والتسعير الكامل لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول حزيران/يونيو القادم.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.80 نقطة الأدنى منذ 12 شباط/فبراير الجاري، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.91 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.02 نقطة.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات أقل من التوقعات عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال شباط/فبراير ، وتحت ضغط انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

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انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى مستوي قياسي بالقرب من 1.30% ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الدولار الأمريكي.

فمع بدء تفشي انتشار فيروس كورونا إلى الشرق الأوسط وأوروبا ، لم يعد المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة محصنة ،وأن الاقتصاد الأكبر فى العالم سيتعرض لضغط سلبي كبير ، لذلك زادت الرهانات على أن الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة لدعم وحماية الاقتصاد الأمريكي.

حاليا أصبحت العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة تسعر بالكامل تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول حزيران/يونيو القادم ، بالمقارنة بنحو 50% فرص الخفض قبل أسبوع تقريبا.

تأتي تلك التطورات حول مستقبل الفائدة الأمريكية ، بالرغم من أن مسؤولي المركزي الأمريكي تجنبوا الإشارة إلى تحرك السياسة النقدية ، قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن البنك يراقب عن كثب تفشي فيروس كورونا المتصاعد ،لكن لا يزال من السابق لأوانه قياس ما إذا سيتطلب الأمر تغيير السياسة الحالية.