شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتعرض للمزيد من الضغط السلبي – تحليل – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليتكبد خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.46% بما يعادل -5.90 نقطة ليستقر عند سعر 126.26 دولار، وسط الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 133.07، ليستهدف مستوى الدعم 120.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط