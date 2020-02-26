شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.86% بما يعادل -1.26 نقطة ليستقر عند سعر 144.65 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 142.14، طيلة ثبات المقاومة 147.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط