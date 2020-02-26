الاقتصاد

إنتل يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 26-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليعمق من خسائره مسجلاً انخفاضاً جديداً بلغت نسبته -3.29% بما يعادل -2.03 نقطة ليستقر عند سعر 59.73 دولار، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 63.67، ليستهدف أولى مستويات الدعم 55.77.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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