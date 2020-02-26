آي بي إم يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 26-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم آي بي إم (IBM) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.22% بما يعادل -4.72 نقطة، ليستقر السهم في نهاية التداولات عند سعر 141.71 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تظل هناك احتمالية لعودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 140.70، ليستهدف مستوى المقاومة 151.40.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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