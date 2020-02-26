هيوليت باكرد يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 26-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هيوليت باكرد (HPQ) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 22.80، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.66% بما يعادل 1.25 نقطة ليستقر السهم عند سعر 23.35 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.80، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 24.42 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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