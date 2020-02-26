شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من ملامسة مستوى 53.23 ويستقر عنده، وتبدو الطريق مفتوحة أمام مواصلة الانخفاض بقية اليوم، حيث يمثل كسر هذا المستوى مفتاح الاندفاع نحو مستويات 52.00 ثم 50.36.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 54.40 يعتبر عامل إيجابي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مستوى 57.36 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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