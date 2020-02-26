شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 49.40 ويضغط سلباً عليه في محاولة لكسره، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 48.27، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 51.30 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.50 والمقاومة 51.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط