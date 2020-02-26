شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبدأ اختبار مستوى 1655.90، وكما أشرنا صباحاً، اختراق هذا المستوى مطلوب لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 1720.00.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1635.20، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1665.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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