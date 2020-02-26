شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليتحرك دون مقاومة القناة اللحظية الهابطة من جديد، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لكسر 1.2920 لتأكيد استمرار الانخفاض نحو 1.2736 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون مستوى 1.3050.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2880 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط