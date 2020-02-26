الفضة تتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع بفضل الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات جني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بفضل الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل موجة الهبوط الحادة التي تسيطر على أسواق الأسهم العالمية بسبب فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.4% إلى مستوي 18.21$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.96$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.95$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 4.5% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر خسارة يومية منذ 5 أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل المعدن فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 18.94$ للأوقية.

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يركز المستثمرين خلال الفترة الحالية ، على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل موجة الهبوط الحادة التي تسيطر على أسواق الأسهم العالمية ، بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا فى بلدان أخرى غير الصين.

فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران لا تزال ترتفع وتيرة الإصابة بالفيروس التاجي الجديد ، وسجلت طهران أكبر عدد من الوفيات بسبب هذا الفيروس القاتل خارج الصين ،وفى اليابان زادت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ،وفى ألمانيا تم الإعلان عن حالة ثانية مؤكدة مصابة بالفيروس.

وفى الولايات المتحدة ،حذرت المراكز الصحية لمكافحة الأمراض والوقاية ،المواطنين الأمريكيين بضرورة الاستعداد لمجابهة الانتشار المحتمل للفيروس الجديد ،خاصة بعد تزايد حالات الإصابة فى مزيد من البلدان حول العالم.