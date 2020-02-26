شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه بفعل تحذير من انتشار فيروس كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى سبع سنوات ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد المخاوف حول تفشي فيروس كورونا ، خاصة بعد تحذير المراكز الصحية الأمريكية من انتشار محتمل للفيروس التاجي الجديد فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,654.96$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,635.05$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,634.38$.

فقدت أسعار المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 1.5% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، و بأكبر خسارة يومية منذ 4 شباط/فبراير الجاري ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,689.33$ للأونصة.

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حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية مواطني الولايات المتحدة بضرورة الاستعداد لمجابهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا فى البلاد ، خاصة بعد تصاعد حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ومع توالي التطورات السلبية حول فيروس كورونا ،يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،وهو ما ينعكس حاليا بالهبوط الحاد فى معظم أسواق الأسهم العالمية ،حيث من المتوقع أن يتضرر الاقتصاد العالمي كثيرا بهذا الوباء المتفشي ،وأن تنخفض أعمال وأرباح معظم البنوك والشركات العالمية.

وانخفض أيضا عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي قياسي قرب 1.30% ، حيث تسعير العقود الآجلة كاملا فى الوقت الحالي حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية فى حزيران/يونيو القادم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 6.15 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 940.09 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.