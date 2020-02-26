شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف انتشار فيروس كورونا تعصف بالأسهم الأوروبية لأدنى مستوى فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها الفادحة للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، حيث لا تزال مخاوف تفشي انتشار فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم تهز الأسواق العالمية ، فقد حذرت المراكز الصحية الأمريكية من احتمالات دخول الفيروس التاجي إلى الولايات المتحدة ، واندفعت معظم البنوك والشركات العالمية إلى التحذير بشأن نتائج الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.75% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل تسارع انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليعمق خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.5% ، فى التوقعات القوية لتراجع أعمال وأرباح تلك شركات القطاع ، مع توالي فرض القيود على الرحلات بسبب فيروس كورونا.

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لا يزال تفشي فيروس كورونا الجديد يهز الأسواق العالمية ، مع توالي الأخبار عن سرعة انتشاره خارج الصين ، فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران ،وظهور حالات إصابة جديدة فى اليابان وألمانيا.

وقال مسؤول كبير فى مجال الصحة فى الولايات المتحدة إن فيروس كورونا من المحتمل أن صبح و باءً عالمياً ،وقالت نائبة مدير المراكز الصحية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحفيين ،إنها ليست مسألة هل سيحدث انتشار للفيروس فى البلاد ،ولكن المسألة متى سيحدث هذا الأمر.

ومع سرعة انتشار الفيروس التاجي اندفعت معظم الشركات والبنوك العالمية إلى التحذير بشأن تراجع حجم الأعمال والأرباح خلال الربع الأول من هذا العام.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5% ،لتسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.7% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 2.1 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1%.