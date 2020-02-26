شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التداول على أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقارى فى البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وھي أسھم شركة إميرالد للاستثمار العقاري وهي شركة عاملة في الاستثمار العقاري بالسوق المصري، والتي سيتم تداولھا تحت " EMRI.CA ، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة إميرالد ومسئولي الطرح.

وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 70 مليون سهم بنسبة 28% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 2,89 جم/سهم وبقيمة اجمالية 202,3 مليون جنيه، موزعة كالاتي 192,2 مليون جنيه قيمة الطرح الخاص و10,1 مليون جنيه قيمة الطرح العام.

بلغت عدد أسهم الطرح العام 3,5مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونحو 1,4% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 66,5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونحو 26,6% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، ونمت تغطية الطرح العام 17,7 مرة والخاص 1,3 مرة.

قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو والانطلاق عبر سوق الأوراق المالية في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقيق نموا اقتصاديا احتوائيا على نحو مستدام.

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وأعرب رئيس البورصة عن ترحيبه بكافة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية للقيد والطرح بالبورصة للحصول على التمويل اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسين بيئة التداول وتبسيط الإجراءات لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.

ومن جانبه أعرب عماد ابراهيم العضو المنتدب لشركة إميرالد، عن اعتزازه بإتمام الطرح في البورصة المصرية وهو ما يعد بمثابة إنجاز جوهري بمسيرة نمو الشركة وأيضًا شهادة تقدير على تضافر جهود جميع الزملاء والقائمين على تنفيذ الطرح بنجاح.

وأضاف أن قيد وطرح الشركة في البورصة جاء بعد بمبادرة من مسئولي البورصة المصرية، حيث عقدوا اجتماعات معنا لشرح كافة الإجراءات والقواعد الخاصة بالقيد والطرح بالبورصة.

ولمدة 30 يومًا من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية ("مدة حساب دعم استقرار سعر السهم")، سيحق للمشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع إيداع أوامر بيع بحد اقصى عدد الأسهم المخصصة لهم فقط من خلال الطرح العام، وذلك بسعر الطرح.

وفي نهاية مدة حساب دعم استقرار سعر السهم، سوف يتم تنفيذ كامل الأوامر المودعة من راغبي البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بنشرة الطرح بالبورصة المصرية.