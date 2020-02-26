شكرا لقرائتكم خبر عن "غازبروم" الروسية للنفط: "كورونا" يؤثر بشكل كبير على سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية، ألكسندر ديوكوف، أن فيروس كورونا، المستجد يؤثر بشكل كبير على سوق النفط، معتبرا أن مجموعة "أوبك+" لا يمكنها أن تتفاعل مع تقلبات السوق.
وقال ديوكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "إن فيروس كورونا المنتشر اليوم في العالم له أثر كبير على وضع سوق النفط والدليل على ذلك هو الانخفاض الملحوظ في استهلاك الصين من النفط، وهو ما يؤثر على كل شيء".
وأضاف: "أن مجموعة "أوبك +" لا يمكن أن تستجيب بسرعة لاتجاهات السوق، وإلا فسيواجه الجميع الانهيار وعدم الاستقرار".. مشيرا إلى أن الوضع في سوق النفط قد يتزعزع إذا استجابت هذه المجموعة لجميع التغيرات في السوق كل شهر.
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