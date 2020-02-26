شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الكويت تلغي عطاءين للنفتا في أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر اليوم الأربعاء، إن مؤسسة البترول الكويتية ألغت عطاء لبيع النفتا وهي المرة الثانية التي تسحب فيها عطاء في أقل من أسبوعين، ولكن لم يتسن للمؤسسة تأكيد سحب العطاء على الفور نظرا لعطلة.

وقال المصادر إن المؤسسة عرضت شحنة نفتا خفيفة قدرها 24 ألف طن للتحميل في 11 و12 مارس من خلال عطاء كان من المتوقع ترسيته في نهاية الأسبوع الماضي ولكنه ألغي لاحقا.

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وسبق أن ألغت المؤسسة عطاء في 14 فبراير شباط لبيع 25 ألف طن من النفتا الكاملة النطاق للتحميل في 21 و22 فبراير بسبب عروض غير مناسبة.

ومؤسسة البترول الكويتية ليست المورد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يلغي العطاءات إذ ألغت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شحنة في 17 فبراير بسبب انخفاض عروض الأسعار.

ويُتوقع أن ينخفض الطلب على النفتا في اليابان إذ تتجه محطات في ماليزيا واليابان لإجراء أعمال صيانة مخطط لها.