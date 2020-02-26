شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغرف التجارية" يبحث مقترحات نقل سوق "الحضرة" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أعضاء شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الإسكندرية لبحث آخر التطورات فى سوق جملة "الحضرة" للخضروات والفاكهة بالإسكندرية.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يتم مناقشة كافة المقترحات لتنمية وتطوير الأسواق بالمحافظات المختلفة، وهذا ضمن خطة التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وطالب "العربي"، تجار سوق الخضروات بالاسكندرية بإعداد مذكرة كاملة شاملة كافة تفاصيل سوق الخضروات بالإسكندرية، ومقترحاتهم لنقل السوق لبحثها مع الجهات المعنية المختلفة فى إطار خطة التوسع في الأسواق وتطويرها بما يحافظ على حقوق الجميع ويحقق المصلحة العامة لبلدنا.

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وقال أعضاء شعبة الخضروات بالإسكندرية، إن هناك مذكرة يتم إعدادها حاليًا لرفعها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن مقترحات التجار حول نقل سوق "الحضرة " للخضروات والفاكهة بالإسكندرية من مكانه الحالى إلى منطقة أخرى في إطار التطوير، مع مراعاة البعد الجغرافي حتى لا يتضرر قطاع كبير من المجتمع السكندرى متمثلًا فى بائعى التجزئة الذين يمثلون حوالى 80 ألف بائع والعاملين بالسوق وعددهم حوالي 15 ألف عامل، فضلًا عن التجار الذين يمثلون حوالي 1500 تاجر.

وأضاف الأعضاء، أن مقترحاتهم تستهدف الصالح العام وتتماشى مع توجهات الدولة التنموية والتطويرية والبعد عن كل ما يعوق حركة التنمية التي تشهدها الدولة في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن كافة المقترحات لنقل السوق ستكون على مكتب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال ساعات متضمنة أماكن نقل السوق المقترحة ، والتي تحافظ على حقوق الجميع وتحقق المصلحة العامة.