شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون يجمع iRead واورنچ مصرلإحياء القراءة لعام 2020 بإطلاق أول مكتبة لـiRead بمقر اورنچ الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ● مبادرة iRead تسعى إلى الانتشار بجميع أنحاء مصر وتطلق أولى مكتباتها من مقر شركة اورنچ الرئيسي بالقرية الذكية ​● iRead تعلن عن إطلاق حملة "المليون الكتاب" وتتوجه للتوسع في المدارس والجامعات والنوادي ​● ياسر شاكر: سنواصل رعاية المزيد من المبادرات لتعزيز مفهوم القراءة في مجتمعنا ​● انجي الصبان: خطة لافتتاح العديد من المكتبات لضمان الوصول إلى شتى فئات المجتمع أعلنت اورنچ مصر الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع مبادرة iRead عن افتتاح أول مكتبة لـ iRead داخل المقر الرئيسي لشركة اورنچ بالقرية الذكية التي تعد أولى الخطوات لخلق بيئة ثقافية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ويأتي تبنى اورنچ مصر لهذه المبادرة الرائدة تماشيا مع استراتيجية الشركة واتجاه الدولة المصرية لتنفيذ خطط المسئولية المجتمعية ولتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة الي كون التعليم والثقافة احدي المجالات الرئيسية التي ترعاها اورنچ في مجال الخدمة المجتمعية.

كما قامت أيضاً اورنچ مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع iRead بهدف التوسع في نشر ثقافة القراءة بين فئات المجتمع المختلفة والتمكن من رعاية العديد من الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر والاستاذة انجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة فيكتوري لينك والشريكة المؤسسة لمبادرة iRead في حضور الكاتبة شيرين راشد، صاحبة مبادرة iRead والكاتب والروائي احمد مراد.

ومن المقرر أن تقوم iRead بافتتاح مكتبات أخرى في فروع اورنچ والعديد من المدارس والجامعات والنوادي وذلك لتسهيل عملية تواجد الكتب في متناول يد الجميع ولنشر ثقافة القراءة، ولتحفيزهم على أن يصبحوا سفراء القراءة في المستقبل. بالإضافة الي ذلك ستطلق iRead خلال بضعة أشهر حملة “المليون كتاب” التي تهدف إلى نشر المعرفة عن طريق تمرير الكتب بين القراء القادرين لغير القادرين حيث ستقوم بوضع مكتبات بها تلك الكتب في المدارس، ودور الأيتام، والمستشفيات لتستهدف أكبر فئة مستحقة.

والجدير بالذكر أن مكتبة ديوان قد ساهمت بتوفير مجموعة متنوعة من الكتب العربية والإنجليزية مجانا في المكتبة الملحقة بفرع شركة اورنچ إيمانا منها بدور iRead الفعال في نشر ثقافة القراءة وَسط المجتمع.

وقد أطلِقت iRead في عام 2019 بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك، الشركة المصرية الرائدة في مجال الحلول الرقمية والتسويق الإلكتروني، لتقديم محتوى رقمي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى تنظيم نشاطات تفاعلية لتشجيع القراءة وتعزيز التفاعل مع الفئة المستهدفة حيث تهدف المبادرة إلى نشر القراءة بين الشباب وتحويلها إلى عادة يومية ومحاولة الحد من سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال القادمة. وقد أخذت iRead اتجاه جديد للترويج عنها ليتماشى مع أفكار الشباب واتجاهاتهم عن طريق تسجيل مقاطع فيديو قصيرة لمشاهير الأدب والفن والحياة العامة، يتحدثون فيها عن أثر القراءة في تكوين شخصياتهم وتغيير حياتهم للأفضل.

من جانبه أعرب المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصرعن اعتزازه بأن تكون اورنچ جزءًا من هذه المبادرة الثقافية مؤكدا دعم الشركة لمبادرة iRead بعدة طرق مختلفة في الفترة القادمة حيث تسعى اورنچ جاهدة الي المساهمة في تنمية الافراد الذي بدوره سيساهم في خلق مجتمع واع وجيلًا جديدًا من الناحية الفكرية.

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وأضاف شاكر أن اورنچ مصر سوف تواصل رعاية المزيد من المبادرات لتعزيز مفهوم القراءة ليس فقط بين الشباب وطلبة المدارس بل ومختلف الشرائح المجتمعية، لافتاَ إلى أن فكرة هذه المبادرات تستند إلى تسليط الضوء على القراءة ودورها في بناء الحضارات والمجتمعات المتماسكة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشخصيات المرموقة من كتاب وأدباء وشعراء.

كما صرحت انجي الصبان أن iRead حققت في العام الماضي نجاحاً ملموساً في المجتمع وأنها في سعي دائم للتطور لنشر ثقافة القراءة في وطننا العربي وجعلها ضمن عاداتنا اليومية وذلك من خلال إطلاق العديد من الأنشطة والحملات والفعاليات المختلفة التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى شتى فئات المجتمع وخلق منصة تواصل بينهم و بين المشاهير والشخصيات العامة في مجتمعنا من خلال سرد قصص نجاحهم وتسليط الضوء علي الدور الفعال الذي لعبته القراءة في حياتهم.

وأضافت الكاتبة شيرين راشد أن iRead تهدف لإعادة إحياء القراءة في مصر والوطن العربي وجعلها صيحة العصرعن طريق التكنولوجيا وليس بعيداً عنها، فالتكنولوجيا كالمطرقة ممكن البناء بها كما يمكن الهدم بها، ولكننا أخترنا البناء.

وصرح الكاتب أحمد مراد أن حماسه لدعم iRead نابع من انكماش مساحة القراءة مقارنة بغزو السوشيال ميديا في وقتنا هذا وأضاف "مش هانقدر نحجز مكان في المستقبل...غير بالقراءة". وقام مراد أيضاً بالمشاركة في فعاليات افتتاح المكتبة من خلال توقيع كتب الحاضرين.

وقد حازتiRead على العديد من التفاعلات منذ إطلاقها حيث أنها قدمت خدمة اشتراك حصرية لكل عملاء اورنچ تتيح لمشتركي الخدمة متابعة كل ما يخص القراءة من إصدارات كتب ومواعيد ندوات ثقافية وحفلات فنية. وقد وصل عدد المشتركين في الخدمة إلى ما يقارب 2 مليون مشترك.

جدير بالذكر ان عدد متابعي صفحة iRead على فيسبوك قد وصل إلى أكثر من مليون وذلك من خلال العديد من الأنشطة المختلفة مثل سفراء القراءة وإصدارات لأغاني هادفة وإطلاق مسابقات القصص القصيرة لاكتشاف جيل جديد من الأدباء والمفكرين. قامت أيضاً iRead بإطلاق تطبيق هاتف محمول مجاني في شهر نوفمبر من العام الماضي، ويوفر التطبيق كتب متنوعة وبعض الإصدارات الجديدة الموقعة بواسطة المؤلفين ويتيح شراء هذه الكتب بأسعار مخفضة وتوصيلها لأي مكان، وقد تعدت تحميلات التطبيق حتى الآن 4000 تحميل.