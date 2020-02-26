شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سوليدرتي البحرين" تتراجع 6% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة سوليدرتي البحرين، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباح محفظة المساهمين بنسبة 6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 720 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 762 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى اتخاذ الشركة مخصصات ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها أكثر في الربع الأخير من العام 2019.

وحققت الشركة اشتراكات إجماية بلغت 8.7 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 مقارنة بـ 8.2 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 7%.

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هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 2.6 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.3 مليون دينار خلال العام 2018، بنسبة زيادة بلغت 13%.

وعلى صعيد صندوق تكافل المشاركين، فقد حققت سوليدرتي فائض بلغ 179 ألف دينار بحريني مقابل فائض بلغ 124 ألف دينار بحريني عن العام 2018، ما يمثل ارتفاع بنسبة 44%.

كذلك حققت سوليدرتي فائض بلغ 287 ألف دينار بحريني خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مقابل فائض بلغ 270 ألف دينار بحريني عن العام 2018، ما يمثل ارتفاع بنسبة 6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 1.9 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، بنسبة زيادة بلغت 23%.