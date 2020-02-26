شكرا لقرائتكم خبر عن "طباعة وتغليف" تفوز بثلاث منافسات من وزارة التربية بقيمة 94.8 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن إستلامها ثلاث إشعارات من وزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية لعام 1442هـ، بقيمة إجمالية بلغت 94.782‬ مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف، (التي تمتلكها الشركة بنسبة 100% بشكل مباشر وغير مباشر) قد فازت بالمنافسة رقم 67/40، بقيمة 35.693 مليون ريال.

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كذلك فازت المدينة المنورة بالمنافسة رقم 59/40، بقيمة 27.634 مليون ريال، والمنافسة رقم 65/40 بقيمة 31.455 مليون ريال.

وأشارت الطباعة والتغليف إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الترسية خلال الربع الثاني والثالث من 2020، وذلك بناءً على خطاب الترسية الوارد الي الشركة من وزارة التعليم بتاريخ 25 فبراير الجاري.

يُذكر أن الطباعة والتغليف حققت صافي خسائر بلغ 34 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 33.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.