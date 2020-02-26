شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "العربي الوطني" تتراجع 24% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك العربي الوطني، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 23.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 4 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ربح للعام 2018 المعلن في ذلك الوقت بإضافة مبلغ 1.113 مليون ريال تمثل التسوية المبرمة بين البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تمت تسوية المطالبات للسنوات السابقة حتى 2017.

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وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 5.6 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 5.2 مليار ريال خلال العام من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 834.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 731.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.