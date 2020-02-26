شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أعباء التمويل تهبط بأرباح "كهرباء السعودية" 21% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 21% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 6 مليار ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع استهلاك الأصول الثابتة وأعباء التمويل بالرغم من ارتفاع الإيردات التشغيلية وانخفاض تكاليف الطاقة المشتراه ومصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.
وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.5% إلى 65 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 64 مليار ريال خلال العام 2018.
وجدير بالذكر أن أرباح الشركة تراجعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 إلى 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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