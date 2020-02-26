شكرا لقرائتكم خبر عن 11.7 مليار جنيه إيرادات "طلعت مصطفى" فى 2019..و1.87 مليار أرباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وجاءت كالتالى، أولا اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 13 نوفمبر، ثانيا اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير الحوكمة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى الجمهورية عن عام 2019.

وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن أبرز النتائج خلال عام 2019، هى تحقيق المجموعة إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 7%، وبلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.87 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 1.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 10%.

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وتابعت أن المجموعة حققت صافى الربح المستقل دون نتائج أعمال الشركة التابعة عام 2019 حوالى 471 مليون جنيه مقارنة بحوالى 309 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 52%، كما بلغ رصيد الوحدات المباعة، ولم يتم تسليمها للعملاء تقريبا مبلغ وقدره 49.5 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر الزيادة فى المبيعات التى تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمنى خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وذكرت المجموعة، أن مجلس الإدارة اعتمد مشروع قوائم المركز المالى للشركة فى 31 ديسمبر لعام 2019، والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها، والتى تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر لعام 2019، كما اعتمدت حساب التوزيع المقترح وفقا للمادة 55 من النظام الأساسى للشركة، وبلغت 500.4 مليون جنيه.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة، إلا أن ما حققته المجموعة من مبيعات عقارية خلا لعام 2019 قد جاء بفارق لا يتجاوز 4% أو 0.9 مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام 2018، والذى بلغ 21.3 مليار جنيه، وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمة الاستحواذ بمبلغ مليار جنيه، والذى تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى، وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى 2018 كمقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام 2019، بقيمة 300 مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم إنشائها فى الرحاب.