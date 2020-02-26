شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى لإطلاق حملة ترشيد المياه بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، اجتماعا تنسيقيا لاعضاء الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" والمقرر تنفيذها بعزبة البرنس القبلي في الفترة من 17 - 22 مارس المقبل، بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتي أصبحت ضرورة مُلحَّة فى ظل ارتفاع النمو السكانى، وضرورة تكاتف الجهود بمختلف قطاعات الدولة لنشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد المائية بين المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشكل مستمر، وعدم استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها.

ويأتى ذلك ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب "كل نقطة بتفرق" التى أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأول مرة عام 2018، وتستمر فعالياتها للعام الثالث على التوالى، بمشاركة وزارات الرى والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والانتاج الحربي والتضامن الاجتماعي والصحة والتنمية المحلية والثقافة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتتناول السلوكيات اليومية فى التعامل مع المياه، وكميات المياه المهدرة نتيجة الممارسات الخاطئة، وتقديم الحلول الموفرة للحفاظ على المياه والاقتصاد فى فاتورة الاستهلاك.

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وتتزامن حملة ترشيد استهلاك المياه مع حملة "اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة، وتأكيدها على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحي ورفع الوعي بأهمية الحفاظ عليهما بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية .

وجاء ذلك بحضور مدير إدارة التوجيه بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي ، مدير إدارة الوعي البيئي بشركة الصرف الصحي، مدير مركز معلومات التنمية المحلية، مسؤول قطاع الخدمات ، وممثل إدارة المراقبة العامة للنظافة بالحي.